TOUBA - Laylatul Qadr 2025 / Le geste symbolique mais traditionnel du Khalife à l’endroit de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma

À moins de 48 heures de la nuit sacrée de Laylatul Qadr, Serigne Mountakha Mbacké a, une fois de plus, dépêché un émissaire spécial auprès de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, petit-fils de Sokhna Maïmounatou Mbacké et Président du comité d’organisation de l’événement. Ce geste empreint de courtoisie spirituelle est une tradition que le patriarche renouvelle depuis plusieurs années et traduit son ambition d’associer toutes les branches de la famille mouride à cet événement. Il marque, par ailleurs, sa volonté de rendre, une fois de plus, un vibrant hommage à Sokhna Maï.



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma exprimera toute sa gratitude à l’endroit du patriarche avant le remercier pour l’intérêt manifesté. La nuit du Laylatul Qadr, célébrée jeudi prochain, réunira des milliers de fidèles. Elle combinera prières nocturnes, lectures du Coran et évocations des vertus de Sokhna Maï. Des récits inédits sur son implication dans l’éducation spirituelle des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba seront partagés, offrant un éclairage rare sur son influence. Par ailleurs, des distributions de nourriture et d’aumônes sont prévues pour les nécessiteux, conformément à la tradition mouride de solidarité.