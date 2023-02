TOUBA - Des Baayfaal refusent la politisation de la cour de Mame Cheikh et comparent le « njaxass » enfilé par le patron de Pastef à du « théâtre ».

Un peu plus d’une semaine après son périple à Touba l’ayant mené, avant la grande mosquée (étape marquée par son bref entretien avec Serigne Mountakha) , à Baayfaal - Ga où il a été rencontrer le Khalife des Baayfaal, Ousmane Sonko n’a guère laissé derrière lui que des heureux. En effet, au moment où les pastéfiens ont crié victoire au soir de ce vendredi 10 février, des Baayfall ont préféré, eux, ne guère contenir leur colère. Cette colère, ils l’ont exprimée ce dimanche à l’occasion d’une déclaration face à la presse. Pour Serigne Zacharia Fall, Sonko n’a pas bien agi. « Nous n’ avons qu’une seule aspiration, nous Baayfall : suivre les recommandations du Khalife Général des Mourides. C’est notre seule raison de vivre. C'est cela qui justifie notre existence. Mon grand-père est le premier Khalife de Mame Cheikh Ibra Fall. Et j’ai été heurté dans ma foi. En bon disciple mouride, Sonko devait demander à ses militants de s’abstenir de créer du bruit autour de la mosquée, ne serait-ce par respect à Serigne Touba et à ses fils qui se reposent juste à côté. Lorsqu’il a été voir Serigne Amdy Fall Modou Mbenda, il a été reçu comme c’est toujours le cas lorsqu’il des gens vont rendre visite au Khalife. Khalifa Sall est venu après lui et il a eu le même accueil de la part du Khalife. Et nous n’avons pas apprécié la manière avec laquelle il a été visité le complexe construit par les Baayfaal à Mbacké ».

Zacharia de poursuivre. « Le boubou baayfall qu’il a enfilé, c’est aussi du théâtre ». Il regrettera, en passant, les manipulations faites sur la toile pour créer des divisions au sein de la famille. Si les Baayfaal étaient amenés à dire merci à un leader politique, ils auraient choisi le Président Sall qui a amené une route bitumée jusqu’à Baayfaal - Ga. Seulement, comme je l’ai déjà dit, nous refusons la politisation de la maison de Cheikh Ibra Fall ».