TOUBA - Cheijh Bass Abdou Khadre encore inquiet : « La remontée de la nappe phréatique est déjà plus que préoccupante ! »

Conscient des efforts consentis par l’État du Sénégal depuis que la remontée de la nappe phréatique est devenue plus que préoccupante à Touba, Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké s'en est ouvert au directeur général de l’Onas pour qu'il se hâte dans la réalisation des forages et dans le perfectionnement du réseau d’assainissement. « C’est moi que Serigne Mountakha avait envoyé rencontrer le Président de la République en 2020. C’est alors que ce travail de terrain relatif à l’assainissement avait démarré. Les efforts sont colossaux, mais c’est Touba qui est une ville gigantesque. L’on sait que Touba devrait disposer de 20 bassins alors que seuls 04 sont à disposition. Autre chose : une ville sans assainissement est une ville difficile à vivre. Vous pouvez remarquer par vous-mêmes que presque toutes les routes sont détruites. Finalement, ce qu’il faut retenir c’est que la montée de la nappe est désormais très préoccupante et le nombre de forages assez réduit. Des quartiers comme Ndamatou vivent le calvaire et les populations ne manquent jamais l’occasion de l’interpeller sur la question. » Des remarques visiblement bien reçues par Mamadou Mamour Diallo...