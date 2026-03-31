TOUBA— Ndigël de déguerpissement :/ les Baayfaal déjà à l’œuvre au marché Ocass

Les zikrs, mêlés parfois aux coups de tam-tam, n’ont pas empêché les Baayfaal de dérouler, comme souhaité, l’opération de déguerpissement qui procède d’un ndigël donné par le khalife général des mourides. Pour cette journée du mardi, c’est le marché Ocass qui a été pris d’assaut. Une action coordonnée par des chefs religieux tels que Serigne Dame Soda Fall. Toutes les cantines identifiées comme encombrant la voie publique ont été dégagées. Les commerçants et marchands ambulants impactés ont accepté la décision du patriarche et ont même, pour certains, pris part à la démolition.