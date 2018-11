THIÉNABA : La famille de Serigne Mame Momar Talla Seck se démarque de la décision du Khalife général consistant à tourner le dos à Macky Sall

Il y a du nouveau par rapport à la récente déclaration du Khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, à travers son porte-parole, Serigne Baye Diop Seck. En effet, après avoir pris connaissance de la décision du Khalife de tourner le dos au régime actuel, les membres de la famille de Serigne Mame Momar Talla Seck sont sortis de leur silence pour se démarquer des propos tenus par le guide religieux, en déclarant que ce ne sont pas tous les habitants de la cité religieuse qui sont fâchés contre le président Macky Sall, mais plutôt le Khalife général et sa famille.

D'après le porte-parole du jour, Serigne Mamadou Seck, la non intervention du chef de l'État à Thiénaba est due à un contentieux lié au foncier entre la famille de Serigne Mame Momar Talla Seck et celle de l'actuel Khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Et que la principale cause est relative à l'héritage du premier Khalife général de Serigne Ahmadou Ndack Seck dont le legs n'a été remis aux ayant-droits...