TGI Mbour - Procès de l’accident de feu Ndéné Bitèye

Le chauffeur qui conduisait la voiture ayant causé la mort de Ndené Biteye, journaliste à Walf Quotidien, a été déclaré coupable d’homicide involontaire et relaxé du chef de défaut de maîtrise (eu égard aux défectuosités et aux dysfonctionnements de plus en plus décriés par les constructeurs de voitures eux-mêmes).

Ainsi, le prévenu M.C. écope d’une peine de 2 mois avec sursis et d’une amende de 6000 francs Cfa.