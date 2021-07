TABASKI 2021 : Les populations de Nioro soulagées après par la grosse contribution de Moustapha Bitèye

Moustapha Bitèye, responsable politique de la mouvance présidentielle dans le département de Nioro du Rip a de nouveau réaffirmé son engagement auprès de la localité. Sensible à la crise sanitaire actuelle et son impact économique, Moustapha Bitèye a tenu à passer le dernier week-end avant la célébration de l'Eid Al Kébir, dans son fief pour apporter sa contribution aux préparatifs de l’événement à la population de Nioro tout en les encourageant à continuer de respecter les mesures préventives contre la pandémie. Il a ainsi distribué 72 moutons, 10 tonnes de pommes de terre, 10 tonnes d’oignon et des enveloppes de 50 000 FCFA par foyer pour un budget global de 30 millions de FCFA. Une première dans l’histoire politique du département. Toute la population, principalement les jeunes et les femmes ont témoigné leur reconnaissance et leur engagement auprès de Moustapha Bitèye à travers cette belle foule qui l’a accompagné de son domicile à la place publique Mamadou Wade où la distribution a eu lieu.



Cet engagement constant dans le social lui fait gagner naturellement la confiance des jeunes réunis autour du mouvement dénommé JOM (Jeunesse ouverte à Moustapha). Ces derniers n’ont pas manqué de magnifier le soutien que leur apporte Moustapha quel que soit le contexte. « Nous vous remercions infiniment car vous répondez toujours présent quand votre population a besoin de vous. Ce que vous êtes en train de faire au niveau de la commune de Nioro est très remarquable. Nul ne peut ignorer ou fermer les yeux sur ces réalisations... »