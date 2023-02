Suspension de Walf Fadjri : la RTS dément le groupe et reconnaît la légitimité du CNRA.

L’affaire de la coupure de signal de la chaine Wal Fadjri commence à prendre des relents médiatiques. Cité à travers le communiqué du Groupe Waf Fadjri, la RTS n’a pas attendu pour livrer sa part de vérité dans cette affaire opposant le CNRA au groupe de presse fondé par feu Sidy Lamine Niass.



À en croire à la Radiotélévision nationale, le communiqué diffusé par le groupe walfadjri, et consécutif à la suspension du signal de Walf tv sur la TNT par le CNRA mentionne, « que le groupe walfadjri se tient prêt à réagir à l’outrage qui consiste à remplacer les fréquences de la « voix des sans voix» par celles de la RTS. »

Face à ces contrevérités qui relèvent de l’intoxication, la RTS tient à apporter un démenti formel. Selon le directeur technique de la RTS qui a signé le document, jamais, il n’a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelque organe que ce soit par celles de la RTS et précise.



« Il est à rappeler que dans le contexte de la diffusion télévisuelle numérique terestre actuelle (TNT), aucune fréquence n’appartient à une chaine en particulier depuis la fin de la diffusion analogique. Les signaux des diffuseurs sont multiplexés et sont diffusés sur des supports fréquentiels avec un partage de resources, pour former des bouquets, le tout géré par (TDS sa), qu’il faut le rappeler gère la diffusion de toutes les chaines non cryptées du Sénégal, sur le territoire national en passant par la collecte, le multiplexage et le transport », a indiqué la RTS en reconnaissant au CNRA sa légitimité de pouvoir ôter le signal à n’importe quelle chaine de télévision.



« Maintenant, il est possible pour la TDS sur injonction du régulateur (le CNRA), de couper le signal de n’importe quel éditeur, y compris la RTS. Qui dit bouquet dit forcément plusieurs chaines sur une même fréquence. On comprend dès lors l’impossibilité technique et le non-sens d’une telle affirmation si ce n’est la volonté de mêler injustement la RTS à un débat qui ne la concerne pas », lit-on dans le communiqué reçu à Dakaractu.



La RTS a conclu en précisant que pour la première génération de décodeurs, la chaine apparaît sur un bandeau alors que pour la deuxième génération de décodeurs la chaine n’apparait pas puisqu’elle est skippée lorsque le signal est bloqué par le diffuseur.