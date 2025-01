Sureté aéroportuaire : l’ingénierie nationale mise à l’honneur

Au cours d’une cérémonie solennelle au siège de TSA, 18 jeunes agents de sûreté aéroportuaire ont reçu des mains du Directeur Général de l’ANACIM M. Diaga Bassa , des dirigeants de TSA et des autorités du secteur, leurs certifications d’instructeurs nationaux et de contrôleurs qualité de la sûreté de l’aviation civile.



Au terme d’un long processus de sélection et de formation, le Sénégal s’enrichit de nouvelles compétences afin de garantir le plus haut niveau de sûreté et stabiliser ainsi, une filière métier aux meilleurs standards internationaux du secteur aéroportuaire.



Présidé par le Général d’Armée Mamadou SOW, ancien CEMGA, TSA emploie 700 jeunes sur la plateforme aéroportuaire de l’AIBD afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté au profit de tous les usagers.



Avec cette expertise récemment mise à l’honneur par l’administration américaine en visite à l’AIBD en août 2024 pour l’excellent niveau de formation de ses agents, TSA poursuit avec l’encadrement de l’ANACIM et sous la supervision de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) sa politique de formation en célébrant ce 24 janvier 2025 la remise des décisions aux jeunes récipiendaires.