Supposés jets de pierre sur le cortège de YAW : BBY Kolda dément…

Les leaders de la coalition YAW qui prennent part à la caravane de leur coalition dans les artères de Kolda auraient essuyé de jets de pierre. C'est du moins ce qu'affirment ces derniers. Une rumeur vite démentie par les responsables de BBY de la localité.



En effet, selon eux, cette information "relève d'une grotesque et éhontée tentative de manipulation de l'opinion."



Toujours selon eux, "après avoir prêché dans le désert sans être suivi, Sonko à cru devoir s'arrêter au niveau du pont Abdoul Diallo qui est une des zones névralgiques de Kolda. Il n'en fallait pas plus pour créer un embouteillage monstre lequel a transformé le pont en une zone de convergence des populations soucieuses d'en savoir la cause. Le but recherché étant naturellement pour le leader de Pastef de combler le flop de la veille pour fabriquer une mobilisation afin de faire croire à l'opinion que Kolda est acquise à sa cause politique."



En outre, précise le communiqué, les accusations de jets de pierre relèvent tout aussi « d'une farce de mauvais goût tendant à mettre en mal le locataire de l'hôtel de ville avec la population. En vérité ce sont plutôt les nervis de Sonko, armés jusqu'aux dents qui, arrivés à hauteur de la mairie, ont cru devoir faire dans la provocation par l'intimidation. Les inconditionnels de M. B. Diao qui n'avaient comme armes que les spécimens des bulletins de vote de BBY sont restés sereins ».



Au même moment, précise la note, le maire de ville était absent des lieux.