Championnats du monde d’athlétisme en salle : Saly Sarr en bronze, un exploit historique pour le Sénégal

L’athlétisme sénégalais célèbre une performance majeure. Saly Sarr a décroché, ce samedi 21 mars en Pologne, la médaille de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme en salle. Avec un saut de 14,70 m, l’athlète sénégalaise signe un record personnel et s’offre le premier podium mondial de sa jeune carrière.



Dans un concours particulièrement relevé, Saly Sarr s’est classée derrière la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, victorieuse avec 14,95 m, et la Vénézuélienne Yulimar Rojas, véritable référence mondiale du triple saut, créditée de 14,86 m.



À seulement 23 ans, Saly Sarr confirme son ascension fulgurante sur la scène internationale. Déjà championne d’Afrique en 2024 et finaliste des Mondiaux en plein air en 2025, elle franchit un nouveau cap en s’invitant parmi les meilleures spécialistes mondiales de la discipline.



Cette médaille historique rappelle celle obtenue par Kène Ndoye, médaillée de bronze en 2003 à Birmingham. Plus de vingt ans après, Saly Sarr devient ainsi la deuxième Sénégalaise à monter sur un podium mondial en salle, symbolisant le renouveau de l’athlétisme national.