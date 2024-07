Spoliation foncière au terrain payet portant sur 180 parcelles: Le mouvement citoyen Mbour Justice tire sévèrement sur les " cols blancs"

Lors d'un face-à-face avec la presse locale, le mouvement citoyen Mbour Justice a déploré l'accaparement des parcelles au niveau du terrain Payet sis à Mbour par des " cols blancs".



Le coordinateur Bacary Diémé condamne avec fermeté cette pratique. " Il s'agit de 6 hectares répartis en 180 parcelles. Et ces 180 parcelles là, il y a aucun citoyen lambda qui en dispose. Il n'y a que des autorités[...]. Comment des autorités de cette trempe peuvent-elles encaisser de l'argent qu'elles vont demain utiliser pour nourrir leurs familles? Il y a des gens qui cherchent à avoir la dépense quotidienne tandis que d'autres sont bien payés, logés par les populations et sont orientés ici pour servir les Mbourois. Aujourd'hui, ils se servent en se partageant comme cadeau 180 parcelles entre 5 à 6 personnes", a-t-il regretté.



Et d’ajouter " C'est une honte! Nous lançons un message fort aux autorités actuelles, aux autorités du " Jub, Jubbal et Jubbanti", car c'est l'heure de la rupture. Nous sommes des jeunes assez responsables, mais notre prochaine action, c'est sur le terrain à travers une marche". " Il y a des fonctionnaires de l'État qui sont affectés ici. Comment quelqu'un qui fait trois mois de service peut-il se permet de disposer par devers lui 10 parcelles. C'est inadmissible!".