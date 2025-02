Souveraineté économique au sein de l’OHADA : « C'est un enjeu qui devrait guider nos États » (PM Ousmane Sonko)

La 58e session de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été officiellement lancée ce matin par le Premier ministre Ousmane Sonko, en présence du président en exercice du Conseil des ministres, Ousmane Diagne, ainsi que des représentants de tous les États membres.



Après trois décennies d’existence, l’OHADA reste un outil indispensable pour piloter les politiques publiques des États membres. Il est donc de la responsabilité collective de tous de consolider ses acquis et d’assurer sa pérennité. Conscient que cette organisation peut servir de levier pour stimuler l’investissement, développer le secteur privé et dynamiser la croissance, le Premier ministre a souligné que l’OHADA doit être préservée et renforcée afin de mieux remplir la mission que ses pères fondateurs lui ont assignée : répondre aux besoins économiques et sociaux des États membres et de leurs populations.



À cet égard, tout en saluant les efforts de rationalisation de l’environnement juridique à travers les actes uniformes, le Premier ministre Ousmane Sonko a estimé que « l’économie sociale et solidaire constitue un puissant catalyseur dont le potentiel n’est pas suffisamment exploré ». Il a également insisté sur le fait que « l’enjeu de souveraineté économique des États membres devrait guider l’OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise, qui fait l’objet de propositions de texte déposées depuis 2013 par le Sénégal ».



S’adressant aux ministres des États membres de l’OHADA, le Premier ministre les a engagés à veiller à ce que le budget corresponde rigoureusement à un programme d’activités réaliste et qu’il respecte les principes fondamentaux de l’élaboration budgétaire. Il les a également exhortés à réfléchir aux moyens d’assurer la mobilisation, en temps opportun, des ressources allouées aux différentes institutions, tout en veillant à une affectation rigoureuse et conforme des fonds mobilisés par les États, souvent au prix de grands sacrifices.



Les ministres des États membres, réunis à Dakar, ont également été interpellés par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui les a invités à privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui leur seront présentés. Cette réunion marque également l’arrivée de la République du Tchad, qui succédera au Sénégal à la tête de la présidence de l’OHADA.