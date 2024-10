Soutien mystique et financier / Cheikh Abdou Mbacké Dolly fait des révélations explosives sur Ousmane Sonko : « Barth, lui et moi savons… »

Selon Bara Dolly, Sonko semble désormais croire qu’il est "supérieur" après avoir gagné en popularité et en soutien. "Il se croit supérieur parce qu’il a soudainement été aimé de tous, certains lui font des éloges, mais ne lui disent pas la vérité", a-t-il déclaré. Cette arrogance et cette transformation de Sonko n’ont pas échappé à Bara, qui se dit déçu par le comportement de l’homme qu’il a autrefois soutenu sans réserve.







Bara Dolly a évoqué ses ambitions pour les législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. En tant que 9e de la liste nationale de la coalition Jam Ak Jariñ, dirigée par Amadou Ba, il se fie à ses compétences et promet une victoire éclatante. Il a annoncé un "GATSA GATSA très sévère" – un terme qui évoque une victoire décisive et un mandat fort pour son équipe. Les déclarations de Cheikh Abdou Mbacké Dolly exposent une facette bien plus sombre de la relation entre lui et Ousmane Sonko. Un soutien mystique et financier qui a été rendu en trahison et déception. Ce qui semblait être une alliance solide se transforme aujourd'hui en une guerre de révélations, et la dynamique politique de 2024 pourrait bien être marquée par ces fractures internes.