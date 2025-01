Soukou (Kolda) : Fin de la ziarra annuelle sous le signe de la paix, du recueillement et du retour aux sources...

La ziarra annuelle de Soukou initiée par feu Thierno Aly Diallo vient de prendre fin à Saré Boydo sous le signe de la paix, du recueillement et du retour aux sources. Dans cette optique et sous la houlette de l'actuel khalife Thierno Aliou Aly Cellou Diallo, les fidèles ont loué Allah (Swt) pour qu'il accorde son pardon et bénisse les fidèles.



Ainsi, des prières ont été formulées pour l'apaisement et l'union des cœurs pour une société épanouie.

Dans la foulée, le Coran a été lu plusieurs fois pour une paix durable en ce lieu saint fondé par l'érudit feu Thierno Aly Diallo. C'est pourquoi, selon l'actuel khalife "il est important que les fidèles retournent vers les enseignements islamiques en adoptant un comportement en phase avec les saintes écritures. D'ailleurs, nous devons éduquer les enfants en leur enseignant l'Islam et la Sunna du prophète Mohamed (Psl) car ils seront les responsables de demain..."

C'est une manière forte de rendre grâce au Seigneur le Tout Puissant d'avoir donné cette belle opportunité cette année encore de célébrer la victoire de l'Islam à travers la dimension spirituelle de l'imam Aly Thierno Cellou Diallo. Comme d'habitude, ils ont été des milliers venus de tout le pays et de la sous-région pour marquer l'événement.