Soudan: le gouvernement dénonce les sanctions américaines, les juge "immorales"

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a qualifié d'"immorales" les sanctions américaines annoncées jeudi contre le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, estimant qu'elles "manquent des fondements les plus élémentaires de justice et de transparence".



Les sanctions "expriment seulement de la confusion et un faible sens de la justice", estime le ministère, pour qui le général Burhane "défend le peuple soudanais contre un complot génocidaire" dans le conflit opposant depuis avril 2023 l'armée aux Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par Mohamed Hamdane Daglo, son ancien allié.