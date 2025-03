Soudan - Sénégal : Pape Thiaw mise sur une équipe offensive pour la qualification

Le Sénégal affronte ce soir le Soudan à Benghazi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec un coup d’envoi prévu à 19h00 GMT, les Lions, sous la houlette de Pape Thiaw, alignent une formation solide et résolument offensive pour décrocher les trois points.Dans les buts, Édouard Mendy conserve sa place de titulaire. La charnière centrale est composée du capitaine Kalidou Koulibaly et de Moussa Niakhaté, tandis qu’Antoine Mendy et Krépin Diatta occupent les couloirs.Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye forment un duo défensif chargé de la récupération et de l’organisation du jeu. Devant eux, Lamine Camara est positionné en meneur pour alimenter l’attaque.Le secteur offensif est confié à trois joueurs rapides et techniques : Sadio Mané sur le côté gauche, Ismaïla Sarr sur le flanc droit et Boulaye Dia en pointe. Un trio redoutable capable de faire la différence à tout moment.En cas de besoin, Pape Thiaw dispose de plusieurs solutions sur le banc, notamment Yehvann Diouf, Mory Diaw, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Moussa Ndiaye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Assane Diao, Abdallah Sima, Habib Diallo et Cherif Ndiaye.Avec cette équipe, le Sénégal vise une victoire qui le rapprocherait encore plus du Mondial 2026.: Édouard Mendy: Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly (capitaine), Antoine Mendy, Krépin Diatta: Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Boulaye DiaYehvann Diouf, Mory Diaw, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Moussa Ndiaye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Assane Diao, Abdallah Sima, Habib Diallo, Cherif Ndiaye.