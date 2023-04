Soudan : Plus de 423 morts et 388 ressortissants évacués depuis le début du conflit.

Théâtre d’un conflit armé entre généraux depuis neuf jours, le Soudan est confronté à une situation catastrophique. La guerre entre l’armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide du commandant Mohamed Hamdan Dogolo dit Hemedti, est entré dans sa deuxième semaine. Les FAS assurent avoir le contrôle de tous les sites stratégiques du pays, mais les paramilitaires du général Hemetti semblent bien implantés au Darfour et dans la capitale. Dans ce conflit, les combats ont déjà fait plus 413 morts et 3.551 blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Un nombre en deçà des chiffres avancés par les autorités soudanaises qui parlent de 600 morts selon le ministre soudanais de la Santé.



Selon la presse internationale, l'hôpital Sud à El Fasher est l'un des seuls à être encore ouverts dans le nord du Darfour. Depuis que les affrontements armés ont éclaté depuis le 15 avril dernier dans la région et dans le reste du pays, Médecins sans frontières a pris en charge 279 patients blessés dont 44 décédés.



La trêve acceptée vendredi par l’armée, n’a finalement pas tenu et plus de 500 personnalités et ONG soudanaises viennent de signer un appel aux deux parties pour un cessez-le-feu immédiat.



Sur Twitter, ke hashtag #soudan renvoie à des informations sur les opérations d'évacuation qui se poursuivent. 388 personnes ont été évacuées avec la 2e et 3e rotation la nuit nuit dernière. La plupart sont des ressortissants français, espagnols, allemands, suédois mais également de nombreuses autres nationalités.