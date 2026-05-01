Saré Yoba Diéga (Kolda) : La coopération nord-sud au chevet de la petite enfance et de l'environnement...

‎La commune de Saré Yoba Diéga vient de trouver des partenaires européens pour le développement de la commune. Il s'agit pour le maire Boubacar Diallo, de renforcer les liens nord-sud par le biais de la coopération décentralisée dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement entre autres. Dans la foulée, des projets seront en vue dans les secteurs de l'environnement, de l'horticulture, de l'élevage ou du commerce avec le marché hebdomadaire sous-régional.

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‎Ainsi, il est important pour ces communes le plus souvent rurales, d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves en particulier des tout petits pour une éducation de qualité. Dans ce sens, la municipalité accompagne l'école dans sa pluralité, notamment en prenant certaines charges pour un bon fonctionnement.

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‎C'est une occasion saisie par les groupements de femmes pour faire leurs doléances comme le renforcement en formation sur les céréales, les produits fruitiers et forestiers. À celà, elles ont ajouté la clôture des périmètres maraîchers, l'implantation de forages pour faciliter l'accès à l'eau.

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‎Pour Jean Pierre Guenau président de la société nationale d'horticulture de France, "il est important de construire un monde meilleur notamment en préservant l'environnement qui est un atout majeur pour la santé. En ce sens, nous sommes convaincus de mettre sur pied des projets structurants pour la commune."

Dans cette lancée, il précise "nous voulons passer par le volet éducatif pour développer l'éco citoyenneté. D'ailleurs, nous sommes au début d'une collaboration dont nous espérons les fruits prochainement..."

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‎À en croire le Maire Boubacar Diallo, "nous voulons être une commune verte en le cultivant dès la petite enfance. C'est la seule façon de lutter contre le réchauffement climatique pour un environnement sain en luttant contre les maladies liées à ce phénomène, entre autres. Et la case des tout petits sera la porte d'entrée pour arriver à concrétiser le projet."

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‎D'ailleurs, poursuit-il, "on pense que la journée nationale de l'arbre sera célébrée dans notre commune témoignant de nos efforts pour la protection de l'écosystème. C'est pourquoi, nous invitons les populations à préserver l'environnement..."