Fête du travail: les travailleurs des Ics expriment leurs préoccupations suite à la déclaration publique du PM et appellent à l'instauration d'un cadre de dialogue inclusif

Dans une déclaration rendue publique( Manifeste du 1er mai), l'intersyndicale des travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal( ICS) a fait état du climat de désarroi qui s'est installé chez beaucoup de travailleurs de l'entreprise suite à la déclaration publique du premier ministre du gouvernement du Sénégal, le 12 mars 2026. Ces derniers ne cessent ainsi de s'interroger sur les conséquences de ces propos sur le fonctionnement de l'avenir de l'entreprise, a rapporté l'intersyndicale.

Après avoir appelé à la sérénité et à la mobilisation, l'intersyndicale, au delà de la continuité de l'activité de l'entreprise afin de sécuriser les emplois et acquis sociaux des travailleurs, a réitéré son engagement à défendre par tous les moyens sa stabilité de l'entreprise pour consolider son niveau de performances et sa disponibilité à veiller à une prise en charge correcte et effective des préoccupations et intérêts des travailleurs.