Fête du travail: les travailleurs des Ics expriment leurs préoccupations suite à la déclaration publique du PM et appellent à l'instauration d'un cadre de dialogue inclusif

Dans une déclaration rendue publique( Manifeste du 1er mai), l'intersyndicale des travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal( ICS) a fait état du climat de désarroi qui s'est installé chez beaucoup de travailleurs de l'entreprise suite à la déclaration publique du premier ministre du gouvernement du Sénégal, le 12 mars 2026. Ces derniers ne cessent ainsi de s'interroger sur les conséquences de ces propos sur le fonctionnement de l'avenir de l'entreprise, a rapporté l'intersyndicale.
Après avoir appelé à la sérénité et à la mobilisation, l'intersyndicale, au delà de la continuité de l'activité de l'entreprise afin de sécuriser les emplois et acquis sociaux des travailleurs, a réitéré son engagement à défendre par tous les moyens sa stabilité de l'entreprise pour consolider son niveau de performances et sa disponibilité à veiller à une prise en charge correcte et effective des préoccupations et intérêts des travailleurs.
L'intersyndicale appelle dans la foulée " l'État à des discussions constructives visant à renforcer la confiance entre les parties et assurer la stabilité sociale et économique de l'entreprise".
Elle recommande à l'État " l'instauration d'un cadre de dialogue formel et inclusif entre les autorités gouvernementales, la direction des Ics et l'intersyndicale des travailleurs; le partage d'informations justes et claires et de façon régulière pour éviter toute spéculation ou désinformation; la prise en compte des préoccupations des travailleurs dans toute décision affectant la gestion et/ou l'organisation de l'entreprise; l'engagement ferme des autorités à préserver les emplois et à soutenir le développement durable des Ics, l'autorisation de l'usine de fabrication d'engrais complexes, demandée par l'entreprise depuis plus de 18 mois pour assurer les besoins de notre agriculture etc".
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