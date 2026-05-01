Sonatel mise sur une "technomix" pour une connectivité adaptée à tous...


Sonatel mise sur une "technomix" pour une connectivité adaptée à tous...

Dans un contexte marqué par la diversification des usages et des besoins selon les territoires, Sonatel met en avant une stratégie fondée sur une "technomix" complète, combinant 4G, 5G, fibre optique, faisceaux hertziens et solutions satellitaires (VSAT).

Cette approche vise à garantir une connectivité adaptée à chaque environnement, notamment dans les zones les plus reculées ou dans les contextes où la continuité de service est essentielle. Ainsi, la mise en service de la millième plaque fibre, ce jeudi 30 avril, s’inscrit dans cette dynamique de connecter davantage de populations, mais aussi améliorer la qualité des services grâce à des technologies complémentaires capables de couvrir l’ensemble du territoire.

 

Une expérience client au cœur de la stratégie

Au-delà des performances techniques, Sonatel place l’expérience client au centre de sa stratégie. Le groupe met en avant l’amélioration des débits sur ses offres fibre, sans répercussion sur les tarifs, ainsi que le développement de services digitaux innovants, à l’image de Maxit.

Cette orientation s’accompagne d’une recherche continue d’excellence opérationnelle, avec pour objectif de proposer des services plus simples, plus fluides et plus fiables. À travers cette démarche, Sonatel entend renforcer la confiance des usagers et créer une valeur concrète au service des particuliers, des entreprises et des institutions.



Vendredi 1 Mai 2026
Dakaractu



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