Sonatel mise sur une "technomix" pour une connectivité adaptée à tous...

Dans un contexte marqué par la diversification des usages et des besoins selon les territoires, Sonatel met en avant une stratégie fondée sur une "technomix" complète, combinant 4G, 5G, fibre optique, faisceaux hertziens et solutions satellitaires (VSAT).



Cette approche vise à garantir une connectivité adaptée à chaque environnement, notamment dans les zones les plus reculées ou dans les contextes où la continuité de service est essentielle. Ainsi, la mise en service de la millième plaque fibre, ce jeudi 30 avril, s’inscrit dans cette dynamique de connecter davantage de populations, mais aussi améliorer la qualité des services grâce à des technologies complémentaires capables de couvrir l’ensemble du territoire.

