Saly : une affaire de mœurs et de chantage à la sextape éclate, trois personnes déférées au parquet de Mbour...


Saly : une affaire de mœurs et de chantage à la sextape éclate, trois personnes déférées au parquet de Mbour...
Une affaire aux contours troublants secoue actuellement la station balnéaire de Saly. Le commissariat urbain a déféré, ce 30 avril 2026, devant le parquet du tribunal de grande instance de Mbour, trois personnes identifiées sous les initiales I. Sané, Y. F. Sané et F. Sow. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, collecte et diffusion illicite de données à caractère pornographique, incitation à la débauche, actes contre nature et proxénétisme.
 
Une plainte à l’origine de l’enquête
 
Tout est parti de la plainte de Y. F. Sané, qui s’est présentée le 25 avril dernier au commissariat de Saly-Portudal. Elle affirme avoir été victime de viol et de captation de vidéos intimes à son insu par son oncle présumé, I. Sané. 
Selon ses déclarations, ce dernier l’aurait attirée à Saly sous prétexte de lui trouver un emploi.
La plaignante soutient avoir subi des relations sexuelles forcées, filmées sans son consentement. Elle évoque également des menaces de diffusion de ces vidéos, notamment auprès de sa famille, pour la contraindre à entretenir des rapports réguliers.
 
Des révélations accablantes
 
Au fil de l’enquête, les éléments recueillis ont conduit à l’interpellation du mis en cause. Entendu par les enquêteurs, I. Sané a nié les faits de viol, tout en reconnaissant certaines charges, notamment des relations sexuelles non protégées avec la plaignante.
Plus troublant encore, il a évoqué l'existence de relations sexuelles à trois impliquant Y. F. Sané et une autre femme identifiée comme F. Sow. Il a également fait état de pratiques incluant l’usage de « sextoys » et de communications à caractère sexuel.
Les investigations ont aussi mis en lumière un possible réseau, avec l’implication d’une tierce personne surnommée « Mya », présentée comme intermédiaire dans la mise en relation entre les différentes protagonistes.
 
Peur de diffusion et passage à l’acte
 
Selon la plaignante, la crainte de voir ces vidéos diffusées sur des plateformes en ligne aurait été déterminante dans sa décision de saisir la police. Elle affirme notamment avoir reçu une vidéo provenant d’un site, renforçant ses craintes de chantage.
Une perquisition au domicile de I. Sané a permis la saisie de plusieurs objets, dont le contenu n’a pas été officiellement détaillé, mais qui viendraient appuyer les charges retenues.
 
Une affaire suivie de près
 
Les trois suspects ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet. L’affaire, particulièrement sensible, met en lumière les dérives liées à l’exploitation de données intimes et au chantage numérique.
Elle relance également le débat sur la protection des victimes face à la diffusion non consentie de contenus à caractère privé, un phénomène en nette progression.
Le parquet de Mbour devra désormais déterminer les suites judiciaires à donner à ce dossier aux ramifications multiples.
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Vendredi 1 Mai 2026
Dakaractu



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