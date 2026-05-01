Sonatel présente son Rapport RSE 2025 et réaffirme son ambition pour un numérique inclusif

À l’occasion de l’inauguration de sa 1 000iéme plaque de fibre optique, ce jeudi 30 avril 2026, Sonatel a dévoilé son Rapport RSE 2025, mettant en avant son ambition d’étendre l’accès à un numérique plus performant, plus inclusif et utile à tous.



Selon le document, le groupe entend démontrer que la transformation numérique n’a de valeur que si elle contribue concrètement à l’amélioration des conditions de vie des populations et accompagne durablement le développement du pays. Pour y parvenir, Sonatel mise sur plusieurs leviers, notamment les investissements dans les infrastructures, l’extension de la couverture réseau, la complémentarité des technologies, l’amélioration de l’expérience client et le renforcement de son impact sociétal.



288,6 milliards FCFA investis en 2025

Dans cette dynamique, le groupe a consenti d’importants efforts financiers. En 2025, Sonatel a investi 288,6 milliards de FCFA, soit 15 % de son chiffre d’affaires, afin de renforcer durablement ses infrastructures numériques et d’élargir la couverture sur l’ensemble du territoire.



Selon les responsables, ces investissements ont permis d’accélérer le déploiement de la fibre optique, de renforcer les réseaux mobiles, de lancer des offres satellitaires et de consolider une connectivité capable de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions.



À travers cette stratégie, Sonatel réaffirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transformation numérique du Sénégal, en veillant à ce que celle-ci bénéficie à l’ensemble des populations.

