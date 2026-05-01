1er Mai - Fête du Travail : Les travailleurs de la CCIAD réclament leur place dans la réforme des chambres de commerce

Le Collège des Délégués de la Chambre de Commerce, d’Industrie et D’agriculture de Dakar(CCIAD) a organisé, ce 1er mai 2026, marquant la journée internationale du travail, une conférence sur le thème : « la problématique de la gestion du personnel dans le cadre de la réforme des chambres de commerce ».



À cette occasion, les travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes sur des réformes structurelles dont les incidences (statut, conditions de travail, stabilité et perspectives professionnelles) sont déterminantes.



« Le personnel n'est pas un détail », c’est le cri d’alerte lancé par la coordonnatrice du collège des délégués de la Chambre de commerce d’industrie et d’Agriculture de Dakar, le Dr Awa Guèye. Et d’expliquer : « c’est pourquoi, nous avons saisi ce 1er mai, fête du travail qui est une date politique et sociale, une journée pendant laquelle, on parle des travailleurs, des droits des travailleurs et de l’avenir des travailleurs. »



Pour la coordonnatrice, avec les réformes en cours des chambres de commerce et on ne peut pas en parler sans parler du personnel. « Ce qui se joue en ce moment, ce sont les réformes en cours des chambres de commerce. »



Or, insiste-t-elle, « c’est le personnel qui exécute les missions quotidiennes des chambres de commerce. C’est le personnel qui détient la mémoire organisationnelle des chambres de commerce. C’est également le personnel qui détient l’expérience ». « Et on ne peut parler de réforme sans prendre en compte la dimension sociale parce qu'une réforme peut être un texte mais derrière chaque texte qui est adopté, il y a des vies qui sont derrière, il y a des travailleurs qui sont derrière et derrière ces travailleurs, ce sont des familles, des responsabilités et c’est un avenir qui est en jeu », martèle-t-elle.



En termes d’attentes concrètes, la coordonnatrice du CCIAD est catégorique : « Ce qu’on veut concrètement pour le moment, c’est que l’on participe au processus. C’est d’ailleurs, le pourquoi de l’appel qu’on a fait au ministre de l’Industrie et du commerce qui est maître d’œuvre de ce processus. »



Pour cette dernière, il est incompréhensible que le personnel soit tenu à l’écart. « On ne peut pas comprendre qu’une réforme de cette ampleur, qu’une réforme qui doit réorganiser les chambres de commerce, qui doit améliorer la gouvernance, qui doit s’aligner à l’agenda de transformation 2050, puisse se faire sans que nous, travailleurs, ne soyons parties prenantes », conclura-t-elle.