Remise du cahier de doléances / Mody Guiro au président de la République : « Nous ne pouvons plus nous engager dans des pactes dont les règles du jeu ne sont pas respectées »

En marge de la célébration de la Fête du Travail, Mody Guiro, Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a remis au Président de la République le cahier de doléances des travailleurs sénégalais, qui dresse la situation sociale qu’il juge préoccupante. Le SG de la CNTS a rappelé le contexte. En effet, un an plus tôt, le 1er mai 2025, les centrales syndicales s’étaient engagées dans le Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, « malgré la réticence de certaines de nos bases ». Un an après, le bilan est amer selon lui. La situation sociale actuelle, a-t-il déploré, « n’est pas celle que nous avions souhaitée ». Si la volonté de dialogue reste intacte du côté des travailleurs, l’État n’a pas tenu le même cap.







Mody Guiro a parallèlement évoqué les lenteurs dans la convocation des rencontres avec les représentants des travailleurs, qu’il considère comme la principale cause des tensions actuelles. Plusieurs secteurs en pâtissent : l’éducation, qui a frôlé la catastrophe avant un apaisement fragile, et la santé, qui se radicalise. La Fédération des syndicats autonomes de la Fonction publique, quant à elle, brandit la menace d’une grève générale si sa plateforme minimale reste sans réponse.







Face à cette accumulation, le SG de la CNTS a prévenu que la centrale ne peut « plus continuer à s’engager dans des pactes dont les règles du jeu ne sont pas respectées », au risque d’entamer sa crédibilité auprès des travailleurs. Tout en saluant l’ouverture des ministres de l’Éducation nationale, de la Fonction publique et du Budget, qui a permis de sauver l’année scolaire, il a appelé le Président de la République à « trouver les voies et moyens nécessaires pour des consensus forts », soulignant que la grève, bien que droit constitutionnel, « n’est utilisée qu’en dernier ressort, après avoir épuisé toutes les voies possibles ».

