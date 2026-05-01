Impact social : Sonatel a formé 27 000 jeunes aux métiers du numérique en 2025, dans les Orange Digital Centers

Au-delà de son rôle dans la connectivité nationale, le groupe Sonatel renforce son engagement en faveur de l’impact social, notamment à travers la formation des jeunes aux métiers du numérique.



En 2025, plus de 27 000 jeunes ont été formés dans les Orange Digital Center, portant à 100 000 le nombre total de bénéficiaires depuis le lancement du programme. Ces formations certifiantes affichent des résultats significatifs, avec un taux d’insertion pouvant atteindre 100 % au Sénégal, selon les données communiquées dans son rapport.



À travers ses initiatives RSE, Sonatel poursuit ses actions dans des domaines clés tels que l’éducation, l’inclusion numérique, le développement des territoires et l’accès aux services essentiels. Le groupe s’appuie notamment sur sa fondation et ses programmes d’accompagnement pour soutenir durablement les communautés.



L’entreprise renforce également ses interventions dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’autonomisation des jeunes et des femmes, contribuant ainsi à une dynamique de développement inclusif.



Transition énergétique et engagement environnemental

Sur le plan environnemental, Sonatel accélère sa transition énergétique en misant sur les énergies renouvelables, en particulier le solaire. Plus de 1 000 sites techniques mobiles et stratégiques fonctionnent désormais entièrement à l’énergie solaire, tandis que le reste du parc est alimenté par des systèmes hybrides intégrant jusqu’à 75 % d’énergie solaire.



Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale visant à réduire l’empreinte carbone du groupe et à promouvoir une économie plus verte et circulaire.

