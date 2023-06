Sortie du gouvernement sur les événements du 1er juin : Aminata Touré démonte les arguments de ces 5 ministres et exige leur démission

Aminata Touré, présidente du mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance « Mimi 2024 », a fait face à la presse, deux jours après celui consacré par le Premier ministre et d’autres membres du gouvernement aux dernières manifestations violentes dans le pays.Une occasion pour l’ancien Premier ministre de parler de la situation nationale qu’elle considère comme « désolante et qui propulse notre cher pays vers toutes les parties du monde avec une image hideuse de nervis tirant sur des manifestants. »Aminata Touré qui se désole de cette sortie impertinente, accuse le président Macky Sall d’avoir ruiné notre pays dans son obsession de vouloir faire un troisième mandat.Ainsi, « ce gouvernement qui a fait face aux Sénégalais » regrette la présidente de Mimi 2024, encore parlé de « forces occultes » en méprisant les sénégalais avec une volonté de « cacher la vérité » au peuple sénégalais.« Si ces ministres ne peuvent pas élucider ces questions, ils doivent simplement démissionner. Nous avons entendu avec effarement, ces ministres nous parler de fanfaronnade. Si les informations diffusées par les médias internationaux sont fausses, pourquoi, le gouvernement n’a pas encore déposé de plainte contre eux. Ils sont venus divertir les sénégalais », indique l’ancien ministre de la justice Aminata Touré qui considère que le Premier ministre Amadou Bâ, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall, le ministre du commerce, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana et le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, ont tout simplement voulu nous endormir...