Finances publiques : Le FMI accorde un décaissement de plus de 160 milliards de FCFA au Burkina Faso

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de confirmer sa confiance dans l’économie du Burkina Faso. L’institution a approuvé le déblocage de 19,4 milliards de francs CFA dans le cadre d’un programme d’aide en cours, portant l’aide totale accordée au pays à près de 97 milliards de francs CFA, nous apprend le site d’informations économiques SikaFinance ce jeudi.



Le FMI a également accordé un financement supplémentaire de 72,6 milliards de francs CFA pour aider le pays à faire face aux défis climatiques et renforcer ses finances publiques, valable jusqu’en 2027. Malgré une situation sécuritaire difficile, l’économie burkinabè tient le cap. La croissance devrait atteindre 5 % en 2025, portée principalement par l’or, dont les prix sont en hausse. L’inflation, elle, est quasi nulle grâce à la baisse des prix alimentaires. Et pour la première fois depuis plusieurs années, le pays pourrait dégager un excédent commercial en 2025, grâce à ses exportations minières.



Sur le plan des finances publiques, le déficit de l’État devrait rester bien en dessous du seuil fixé, signe que la gestion budgétaire s’améliore.