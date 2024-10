Social et secteur privé : Abdoulaye Sylla promet de résoudre définitivement le problème de l’emploi.

Lors d'une récente déclaration, Abdoulaye Sylla, leader de la coalition AND BEESAL Sénégal, a réaffirmé sa détermination à s’attaquer au problème de l’emploi au Sénégal. Confiant en ses capacités, il a déclaré : « Beaucoup de gens disent n’importe quoi derrière moi, mais ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de travail. »

Abdoulaye Sylla a souligné qu'il se concentre sur des initiatives sérieuses et ne tolère pas le manque de respect. « Tout ce que je fais, je le fais avec sérénité et rigueur. J’ai beaucoup d’ambition pour créer de l’emploi, non seulement au Sénégal, mais aussi à l'international », a-t-il ajouté. Il a partagé son parcours d'entrepreneur, expliquant qu'il a toujours voulu étendre ses activités au-delà des frontières du Sénégal, une ambition qu'il a pu réaliser grâce à l'aide divine.

Actuellement, Abdoulaye Sylla emploie des Sénégalais ainsi que des ressortissants de 29 nationalités différentes. « Je suis sénégalais, c’est ici que j’ai grandi et appris. C’est pourquoi, à chaque fois que le Sénégal demande, j’appuie et j’aide. Je collabore avec les responsables coutumiers pour montrer ma bonne foi », a-t-il déclaré.

Sylla a également exprimé son désir de rassembler tous les acteurs sociaux afin de mieux répondre aux besoins de ceux qui en ont vraiment besoin. « Ce que je veux, c’est que tous les membres du parti fassent le nécessaire pour unifier nos efforts en faveur des plus démunis », a-t-il conclu.

Cette approche centrée sur l’emploi et le bien-être social témoigne de l’engagement d’Abdoulaye Sylla à bâtir un avenir meilleur pour le Sénégal, en s’appuyant sur une dynamique d’entrepreneuriat inclusif et responsable.