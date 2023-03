Situation politique tendue / Madia Diop Sané, Coordonnateur Vision Citoyenne aux hommes politiques : « Nous qui avons vécu la rébellion, savons les conséquences de troubles et de chaos »

L’actualité politique délétère ponctuée par des arrestations tous azimuts de militants de Pastef continue de faire parler les alerteurs. Cette fois, c’est Madia Diop Sané qui a élevé la voix pour dénoncer ces arrestations et emprisonnements. « Les convocations et les arrestations de manifestants doivent prendre fin. Dans un pays qui prône l’émergence, l'arrestation et l'emprisonnement doivent être motivés juridiquement », fait-il savoir.



À l’en croire, l’État doit prôner le dialogue avec l’opposition pour l’intérêt du pays, car le chaos n’arrange personne. « Nous demandons aux préfets d’arrêter les interdictions de manifestations qui sont à l’origine de troubles à l’ordre public. Le Sénégal est un pays de dialogue. Les discours sont violents. Nous qui avons vécu la rébellion, savons les conséquences de troubles et de chaos. C’est pourquoi nous appelons le pouvoir comme l’opposition au dialogue pour la stabilité du pays », lance le coordonnateur de Vision Citoyenne depuis Ziguinchor...