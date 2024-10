Situation financière au Sénégal : après Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) annonce une « solvabilité menacée »

Quelques semaines après le passage du Sénégal de Ba3 à B1 annoncé par l'agence Moody's en termes de solvabilité, Standard & Poor's, une filiale qui publie des analyses financières sur des actions et des obligations, « note également notre pays sous perspective « négative », après la sortie du gouvernement », selon le site Sikafinance qui indique cependant que « sur les emprunts à long et court terme du pays, la note a été conservée à « B+/B ».



Par ailleurs, S&P 2024 informe que « la croissance de l'économie devrait se situer à 6 % (contre une précédente estimation de 7,3 %) et le déficit public atteindra 7,5 % du PIB contre 4,8 % précédemment ». Une déconvenue de courte durée, car estimant que « l'économie du Sénégal pourrait s'améliorer dès 2025 avec une croissance à deux chiffres (10 %) avec le champ pétrolier de Sangomar qui est entré en production en juin dernier, mais également l'ouverture de nouveaux sites d'extraction d'or ».