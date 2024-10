Situation des finances publiques 2019-2023: l’APR déplore un mode péremptoire, conteste les chiffres du gouvernement et défend le bilan de son leader

Le 26 septembre 2024, le Premier Ministre, accompagné des ministres en charge de l’Économie, de la Justice, de l’Enseignement supérieur et du ministre Secrétaire général du Gouvernement, a organisé une conférence de presse pour présenter les résultats d’un rapport sur la situation des finances publiques.







L’alliance pour la République (APR) a regretté les propos qu’elle juge « irresponsables tenus lors de cette conférence et qui ont laissé entendre que le gouvernement sortant aurait manipulé des chiffres ou falsifié des données dans le cadre de sa gestion couvrant la période 2019-2023 ». Dans son communiqué, le parti républicain considère que « ces insinuations, qui évoquent des détournements massifs de ressources publiques, au-delà de leur caractère manifestement dénué de tout fondement, sont nuisibles à la crédibilité de nos institutions qu’un dirigeant sérieux se devait de préserver ».







L’Alliance Pour la République déplore « un mode opératoire du premier ministre et de son gouvernement, qui, de manière peu élégante et péremptoire, incriminent, de façon arbitraire des anciens ministres en charge des Finances publiques sur la base d’un simple rapport provisoire qu’ils n’ont ni vu encore moins discuté, n’étant pas en mesure d’en apprécier la valeur dudit rapport ou de répondre ».







L’Alliance Pour la République, tient en conséquence, à contester « de grossières affirmations qui démontrent l’incompétence de leurs auteurs et leur ignorance des règles qui gouvernent les finances publiques ». L’APR d’ajouter que « le premier ministre n’a eu aucun scrupule à se prononcer publiquement, sur les résultats d’un rapport provisoire d’audit sur les finances publiques: une matière d’une complexité notoire avant même que la Cour des comptes ne donne son avis sur ledit rapport ».







Or, rappelle le parti de Macky Sall, « la Cour des Comptes ne se prononcera sur le rapport provisoire susvisé qu’après l’avoir soumis aux acteurs concernés notamment les anciens ministres des Finances pour la période considérée afin de recueillir leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, avant de rendre ses conclusions ». L’alliance pour la République réitère son engagement à Macky Sall qui, estime t-elle, « est auteur du bilan palpable légué au peuple sénégalais et qui a fait l’objet d’un livre dont les actions, faits et chiffres y indiqués sont irréfutables ».