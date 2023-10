Situation de Sonko : Le PUR et Cheikh Ahmed Tidiane Sy expriment leur soutien au leader de l'ex Pastef

La relation entre le leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko et les membres du PUR de Serigne Moustapha Sy semble toujours sr poursuivre, c’est ce qu’a fait comprendre le fils du guide des mourchachidines, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, lors de sa prise de parole, à la cérémonie de découverte du candidat à la prochaine élection présidentielle Aliou Mamadou Dia. Selon Cheikh Ahmed, Sonko occupe toujours une place importante au sein de leur coalition.



« Même si nous ne parlons pas trop de sa situation, nous avons beaucoup d’estime pour Ousmane Sonko, nous savons ce qu’il est en train de vivre et ce n’est que son amour pour son pays qui l'a mené là où il est en ce moment » assure le capitaine.



Ses propos ont aussi été partagés par le candidat de la coalition Aliou Mamadou Dia qui a aussi profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les membres de l’opposition à s’ériger en un bouclier et terrasser ce régime présidentiel au soir du 25 février 2024.