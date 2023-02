Sit-in à la mairie de Kaolack / Serigne Mboup réagit : "C'est des politiciens de Bby qui sont en train de les manipuler... J'ai défoncé la porte du bureau de l'officier d'État civil... J'ai appelé le procureur, il m'a dit que je n'ai pas besoin d'un

Le maire de Kaolack vient de monter au créneau pour apporter la réplique, à la suite du mouvement d'humeur des travailleurs municipaux.

Face à la presse, Serigne Mboup a déclaré : "Je signe aujourd'hui les actes administratifs parce que je suis l'officier d'État civil principal. Je maîtrise le système parce c'est très simple. On l'a rendu difficile pour des raisons que je ne connais pas... On a notre sécurité et c'est eux les nervis. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la sécurité... On vous dit d'arrêter, vous n'arrêtez pas, la sécurité est devant vous..."

Serigne Mboup de renchérir répondant successivement aux questions des journalistes. "C'est des politiciens de Benno Bokk Yakaar qui sont en train de les manipuler pour nous barrer la route... Sur ça, le président de la République doit parler... Ils ont saboté l'électricité qu'on a mise, ils ont même bouché les canaux avec des ordures... Ils sont allés au marché pour manipuler les commerçants..."

Répondant aux questions d'un confrère sur le fait que la porte principale du bureau du chef de service de l'état civil soit défoncée sans la présence du concerné. M. Mboup d'enfoncer le clou : "J'ai l'ai défoncé... J'ai appelé le procureur qui m'a dit que je n'ai pas besoin d'huissier, je suis un officier, je peux la défoncer et je l'ai dénoncée... Il n'a plus le droit d'accéder à son bureau. Je vais lui interdire d'y accéder et je vais le muter ailleurs... S'il faut changer toutes les personnes et en ramener d'autres, on va le faire...", a-t-il pesté.