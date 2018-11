« Si Macky Sall ne fait pas attention, on le fera partir avant les élections... Le ministre de la justice est un plaisantin... » (Toussaint Manga)

« Nous exigeons du président Macky Sall des élections libres et transparentes, que le fichier électoral dont dispose l’Apr puisse être à la disposition de tous les partis de l’opposition qui sont prêts à aller aux élections présidentielles et que ces élections soit ouvertes à tous les candidats. Nous faisons des marches d’avertissement mais nous sommes déterminés à ne pas accepter que Karim Wade soit mis en prison pour des raisons politiques. Il en est de même pour Khalifa Sall. Si ce n'est pas le cas, ni la police ni la gendarmerie ne pourront protéger Macky. »

Parlant du ministre de la justice, Toussaint Manga le qualifiera de plaisantin parce qu’il n’a pas siégé au niveau de la Crei et il n’est pas juge.

« D'ailleurs, pourquoi Macky n’a pas demandé à Karim Wade de payer l’argent avant de partir? On attend Macky Sall de pied ferme... »