Seydou Diouf à Me Madické Niang : "Il n'y a pas de raison de demander un ajournement"

Me Madické Niang est en train de faire de l'obscurantisme parlementaire. Une réponse de Seydou Diouf qui s'oppose à l'idée d'ajourner les travaux de l’assemblée nationale comme proposé par Madické Niang. Pour Seydou Diouf, toutes les questions de fond doivent faire l'objet d'un débat et non d'un blocage pour le retrait d'un texte.