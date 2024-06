Setal Sunu Rew: PR Bassirou Faye tire un succès retentissant.

Dans un tweet adressé aux compatriotes, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a tiré un bilan reluisant de la journée d’investissement humain dans le domaine de l’assainissement, du nettoiement et de la prévention des inondations.



« Mes cher(e)s compatriotes. C’est avec une grande fierté que je m'adresse à vous, au terme de cette première journée consacrée à l’initiative «SETAL SUNU RÉEW». Je tiens à remercier les populations pour leur participation active et enthousiaste. Votre mobilisation massive et votre engagement exemplaire ont fait de cette journée un succès retentissant. Votre dévouement à cette cause commune a démontré une fois de plus notre capacité à nous unir pour le bien de notre nation. », a écrit le président de la République. L’autorité a tenu à exprimer ses remerciements aux acteurs étatiques qui se sont investis pour la réussite de l’événement.



« J’adresse également mes vives félicitations au Premier Ministre, au Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à l’ensemble du Gouvernement, à l’administration territoriale, à l’armée sénégalaise, ainsi qu’à tous les démembrements de l’État qui ont contribué de manière significative à la réussite de cette journée. », a-t-il souligné. Bassirou Faye a invité sénégalaises et sénégalais à l’engagement citoyen pour inscrire l’initiative dans leur comportement de tous les jours.



« Continuons à garder intact cet engagement citoyen et faisons de l'initiative «SETAL SUNU RÉEW» une activité ancrée dans nos habitudes, le premier samedi de chaque mois. Ensemble, bâtissons un Sénégal uni, solidaire, propre et prospère. Que Dieu bénisse le Sénégal. », a-t-il conclu.