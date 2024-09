Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum alerte : « Rewmi Yeungouna, Diaxasso Na, Kù Yabu Teèy… »

C’est toujours des révélations et un discours d’un rare franc-parler qui sont souvent attendus de lui. Il s’agit du guide spirituel des Moustarchidines qui fait encore parler de lui. En effet, après avoir discuté sur le prophète Mouhamed (PSL), Serigne Moustapha Sy a déversé « sa colère » sur Ousmane Sonko qu’il accuse d’ignorer son entité politique qui, dira-t-il, « a fortement contribué à la réussite de la coalition Yewwi Askan Wi ». Selon le guide spirituel, ignorer le PUR, son parti, « c’est fermer les yeux sur sa touche particulière à la fulgurante ascension de Yewwi. » Al Makhtoum précise : « Toutes ces différences et ces tiraillements s’expliquent par cette incapacité des gens à faire la distinction entre ce qui se passe réellement dans le pays. » Tout est confus. Nous sommes dans un imbroglio total. Il faut ouvrir ses yeux et regarder ce qui va se passer… A-t-il averti en rappelant qu’il ne se prononcera pas sur cette situation confuse au sommet de l’État.