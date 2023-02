Serigne Khassim Mbacké : « Le bazar qui a eu lieu vendredi à Touba a été rendu grâce à la complicité de Mbacké - Mbacké tapis dans l’ombre! »

Suite à la guérilla qui a eu lieu vendredi entre manifestants et forces de l’ordre ayant occasionné une véritable casse, Serigne Khassim Mbacké est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme étant une « forfaiture » contre la cité religieuse.



Le chef religieux de s’en prendre au leader de Pastef qu’il accuse d’avoir convoyé des mercenaires. « Touba n’a jamais vécu ce bazar. Les manifestants de Touba ont été infiltrés. Un disciple de Serigne Touba n’oserait jamais brûler un seul pneu dans la cité. Sonko a bafoué la sacralité de Touba et il doit en subir les conséquences... »

Serigne Khassim Mbacké de signaler, néanmoins, que tout cela a été rendu possible grâce à des Mbacké - Mbacké qui ont choisi de « trahir » Touba et son khalife « pour des raisons politiciennes ». Il poursuit toujours sous ce chapitre attaquant des hommes présentement dans la cour du Patriarche. « Il y a des Mbacké - Mbacké qui lui sont proches et qui ne lui sont d’aucune utilité. Pire, ils ont fait allégeance à Ousmane Sonko ». Il prononcera des noms, préférant ne pas y aller avec le dos de la cuillère.