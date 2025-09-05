Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Le Sénégal sort l’artillerie lourde pour ce choc contre le Soudan au Stade Abdoulaye Wade ! Dans les cages, Édouard Mendy assure la forteresse, soutenu par le roc Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté en charnière centrale. Sur les côtés, El Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta apportent vitesse et percussion. Au milieu, la machine est huilée avec le trio infernal Pape Matar Sarr, Pape Gueye et la nouvelle pépite Habib Diarra, une ligne de combat prête à casser tous les circuits adverses. Devant, c’est tout simplement l’attaque des étoiles : Iliman Ndiaye en électron libre, Sadio Mané en maestro, et Boulaye Dia en finisseur.







Avec un banc de luxe [ Nicolas Jackson, Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss, Ismail Jakobs ou encore Cheikh Tidiane Sabaly ] Pape Thiaw dispose d’armes de destruction massive pour dynamiter le match à tout instant. Les Lions ne veulent pas seulement gagner, ils veulent imposer leur loi et rappeler qu’ils sont patrons de l’Afrique.

