Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN

Le député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au ministre des Forces armées pour l'interpeller sur la gestion des primes au sein du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN). Un document, daté du 1er septembre 2025, révèle les interrogations du parlementaire sur la situation financière de cette unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise .



Dans sa requête, le député Sagna soulève plusieurs points cruciaux concernant les compensations des éléments du GIGN. Il met en lumière une incohérence dans le budget mensuel de la prime journalière d'alimentation (PJA), mentionnant que "certains disent que le budget mensuel de la PJA est de 29 millions de FCFA quand d'autres affirment qu'il est de 11 millions de FCFA".



Le député interroge également le ministre sur la réalité de ces primes, demandant si le budget de la PJA est seulement suffisant pour assurer le déjeuner des gendarmes du GIGN. Il pose également la question de savoir si les membres de l'unité reçoivent une prime pour les services d'escorte de fonds qu'ils effectuent.



Enfin, Guy Marius Sagna aborde une question plus spécifique, demandant si les éléments du GIGN ont bien reçu le montant de 25 000 FCFA pour la Tabaski (célébrée les 6 et 7 juin 2025), comme cela a été rapporté.