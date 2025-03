Sénégal - Togo : Un Stade Sonorement Vide pour les Lions

Malgré une composition séduisante et une affiche intéressante face au Togo, les tribunes du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sonnaient creux ce soir. Les supporters sénégalais, d’habitude fervents et bruyants, n’ont pas répondu présent en masse pour encourager les Lions de Pape Thiaw.



Un contraste frappant avec les grandes soirées de l’équipe nationale, où l’enceinte est habituellement en fusion. Ce manque d’engouement interroge : désintérêt pour l’adversaire ? Fatigue du public ? Le ramadan ? manque de résultats ?Toujours est-il que les gradins clairsemés offrent une ambiance bien loin des attentes pour un match du Sénégal à domicile.



Sur le terrain, Koulibaly et ses coéquipiers devront puiser leur motivation ailleurs, car ce soir, ils ne pourront pas compter sur un 12e homme survolté.