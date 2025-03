Sénégal - Togo : Le Onze de Pape Thiaw pour Dompter les Éperviers

Pour ce choc face au Togo, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions, a dévoilé une composition d’équipe qui mêle puissance, expérience et jeunesse. Avec un coup d’envoi prévu à 21h00 GMT, le Sénégal mise sur un onze solide pour faire la différence.



Le Onze de Départ



Gardien de but :

• Édouard Mendy (16)



Défenseurs :

• Moussa Niakhaté (19)

• Kalidou Koulibaly (3) - Capitaine

• Ilay Camara (2)



Milieux de terrain :

• Krépin Diatta (15)

• Pape Matar Sarr (17)

• Idrissa Gana Gueye (5)

• Lamine Camara (8)



Attaquants :

• Sadio Mané (10)

• Assane Diao (7)

• Habib Diallo (20)



Remplaçants :

• Yehvann Diouf

• Mory Diaw

• Abdou Diallo

• Abdoulaye Seck

• Antoine Mendy

• Moussa Ndiaye

• Dion Lopy

• Pathé Ciss

• Abdallah Sima

• Ismaila Sarr

• Boulaye Dia

• Cherif Ndiaye



Avec cette équipe, Pape Thiaw affiche clairement son ambition de mener les Lions à la victoire. Le trio offensif Mané-Diao-Diallo aura la lourde tâche de percer la défense togolaise, tandis que Koulibaly et ses partenaires devront assurer la solidité défensive. Verdict à partir de 21h00 GMT !