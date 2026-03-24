Swaps opaques ou silence budgétaire sur les 432 milliards « dans l’ombre »: Les interpellations de Abdou Mbow

Le député Abdou Mbow a publié ce lundi 23 mars 2026 une note dans laquelle il exige du gouvernement des explications sur ce qu’il a dénommé « dette cachée », après des révélations attribuées au Financial Times faisant état d’un emprunt de 650 millions d’euros contracté par les autorités sénégalaises sans en informer ni le Fonds monétaire international ni les marchés financiers. Selon le parlementaire, ce montant soit environ 432 milliards 250 millions de francs CFA aurait été levé par le gouvernement au moyen de swaps de rendement total, des instruments financiers opaques qui, selon lui, accordent aux prêteurs une priorité sur les autres créanciers. Une révélation qu’il juge d’autant plus grave qu’elle intervient à deux ans d’exercice du pouvoir par l’actuel régime.Dans son texte, le député, qui siège dans l’opposition, n’épargne pas l’exécutif. Il dénonce ce qu’il décrit comme un régime « incompétent et manipulateur » ayant, selon lui, « toujours menti sur la dette du pays », et dresse un tableau sombre de la situation économique nationale, évoquant un « marasme sans précédent » et une « faillite inéluctable ».Se prévalant de son mandat de représentant du peuple, Abdou Mbow annonce qu’il adressera dans les 24h une question écrite au ministre des Finances et du Budget. Il entend obtenir des éclaircissements non pas lors d’un « point de presse bluffant », mais devant l’Assemblée nationale, qu’il estime être le cadre républicain approprié pour de telles explications. Il interpelle par ailleurs nommément le Premier ministre Ousmane Sonko sur ce dossier.