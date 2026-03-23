66e anniversaire de l’indépendance : Guédiawaye va accueillir le défilé de Dakar

À l’instar des autres régions du pays, la célébration du Fête de l’indépendance du Sénégal se tiendra cette année dans le département de Guédiawaye, qui va abriter le traditionnel défilé du 4 avril.





Prévu à partir de 8 heures, l’événement se déroulera sur l’axe du Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, en face de la préfecture. Il sera placé sous le thème : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », en référence aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.





Selon le communiqué signé par le Colonel Clément Chrisogone Nasalan, Commandant de la Zone militaire n°1 et Commandant d’armes délégué de la place de Dakar, le programme prévoit plusieurs temps forts : une prise d’armes avec remise de décorations ; la projection d’un film en lien avec le thème retenu ; un défilé civil, militaire et paramilitaire, à pied et motorisé ; ainsi qu’une démonstration aérienne.





Rappelons que la région de Thiés va accueillir le grand défilé militaire en présence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

