Sénégal : Le gouvernement ordonne un audit des FDS pour concilier force publique et droits humains

Le gouvernement sénégalais a annoncé un audit approfondi et une refonte complète de la formation de ses Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cette décision, prise sur instruction du Président de la République, a été communiquée lors du dernier Conseil des ministres.



Le Premier ministre a spécifiquement demandé aux ministres de l'Intérieur et des Forces armées de mener cet audit. L'objectif est de soumettre un rapport au plus tard le 30 novembre 2025.



Cette initiative vise à garantir que, quel que soit le type d'opération, l'action des forces publiques respecte pleinement les exigences des droits et de la dignité des citoyens, tout en maintenant la rigueur nécessaire. Il s'agit de redéfinir les règles d'engagement pour mieux concilier l'exercice de la force avec le respect des principes fondamentaux.