Semaine nationale femme SIDA 2023: « Sur près de 4000 enfants qui vivent avec le VIH SIDA au Sénégal nous n'avons que 1446 qui reçoivent le traitement» CNLS

La semaine nationale Femme SIDA a été lancée ce mercredi 25 janvier 2023 à la Maison de la culture Douta Seck. Un événement qui a réuni les Badiènou Gokh, imams et acteurs sanitaires pour évaluer les avancées et obstacles notés dans la lutte contre le SIDA.



Pour cette année, le thème retenu est « Égaliser pour une meilleure prise en charge des préoccupations des enfants et des adolescentes (es) face à l’infection à VIH ». En effet, si les résultats sont encourageants dans la lutte contre le VIH SIDA chez les adultes notamment les femmes vivant avec la maladie, les résultats constatés chez les enfants vivants avec le VIH SIDA demeure très faible. Selon Safiétou THIAM Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre le Sida « sur près de 4000 enfants qui vivent avec le VIH SIDA au Sénégal nous n'avons que 1446 qui reçoivent le traitement du VIH »



Ainsi, pour combler ce énorme gap dans la prévention le ministère de la femme et de la protection des enfants a invité tout un chacun à s’engager dans la riposte au VIH , à mener des actions concrètes pour réduire la vulnérabilité des enfants et des adolescents .