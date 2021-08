Séisme en Haïti : Le bilan s’alourdit à 724 morts et plus de 2800 blessés.

Des dizaines de bâtiments se sont effondrés suite au séisme qui s’est produit dans le Sud-ouest de Haïti ce samedi. Le nombre de morts ne cesse de grimper.



Actuellement, 724 morts ont été retrouvés dans les décombres par des volontaires qui continuent toujours de rechercher d’éventuels victimes de ce drame et plus de 2800 blessés, informe les services de la protection civile haïtienne.



« Le bilan humain du tremblement de terre de magnitude 7,2 est passé en début de journée du 15 août à 724 morts dont 500 dans le sud, 100 dans la Grand'Anse, 122 dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest », précise le communiqué.