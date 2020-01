Sécurité routière / Me Oumar Youm annonce l'immatriculation et la mise à disposition de cartes pour les usagers des deux roues.

La route et son lot d'accidents mortels préoccupent au premier chef les autorités sénégalaises. C`est ce qu`a affirmé hier le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Venu participer à la journée de sensibilisation sur la prévention routière organisée par le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues (RESOUDR), Me Oumar Youm a rappelé la volonté du Chef de l'État de faire de 2020, une année de la sécurité routière. À cette occasion, il a indiqué à ces usagers vulnérables qu'il envisage de porter des réflexions poussées afin de matérialiser l'immatriculation des deux roues. En outre, le ministre de tutelle estime que la mise à disposition de cartes contenant toutes les informations du détenteur attitré, permettra de faire les premiers soins en cas d'urgence.