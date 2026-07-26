Sécurité routière / 850 morts par an: Le lourd bilan du Sénégal devant l’ONU

La sécurité routière s’impose aujourd’hui, au Sénégal comme à l’échelle mondiale, comme une urgence de santé publique que la communauté internationale ne peut plus se permettre de différer. C’est le message porté par Atoumane SY, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), à la tribune des Nations Unies, les 20 et 21 juillet 2026, dans le cadre du suivi de la Seconde Décennie d’Action pour la Sécurité Routière (2021–2030).



Devant l’Assemblée Générale réunie à New York à l’initiative de sa Présidence, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, le Directeur Général a dressé un tableau sans concession de la réalité sénégalaise. Les chiffres qu’il a livrés donnent la mesure du drame : 850 morts et 12700 blessés chaque année sur les routes du pays, pour un coût économique estimé entre 4 et 5 % du PIB national. « Nous assistons à une tragédie silencieuse qui, chaque jour, endeuille des familles et freine le développement », a-t-il affirmé en soulignant l’ampleur d’un fléau trop souvent relégué au second plan des priorités nationales.



Antoumane SY a tenu à saluer, en préambule de son intervention, l’engagement personnel du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a très tôt érigé la sécurité routière au rang de priorité nationale. Pour le Directeur Général, l’ANASER n’est pas une simple agence technique : elle est un instrument au service du projet présidentiel pour un Sénégal plus sûr, plus juste et plus prospère.